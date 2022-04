Ekstra Bladet

Et stærkere hjerte og en bedre form. Det er blot et par af fordelene ved kredsløbstræning, og har du svært ved at finde tiden til at dyrke motion, så er der godt nyt her: Du behøver nemlig slet ikke afsætte flere timer om ugen for at opnå resultater - fem minutters effektiv træning om dagen får dig rigtig langt.