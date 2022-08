Sundhed ... 22. aug. 2022 kl. 07:12 Gem artikel Gemt artikel

Mor til fire tabte 50 kilo på ni måneder

Et voldsomt forløb med for tidligt fødte tvillinger gjorde, at Sandy Aaby Pedersen ikke havde overskud til at prioritere sig selv. Men da hun ændrede sin livsstil, tabte hun 50 kilo på 9 måneder. Læs her, hvordan hun gjorde