Vind over smerterne. Ifølge Sundhedsstyrelsen døjer cirka 700.000 danskere lige nu med betydende lændesmerter

Hvor klichéfyldt det end lyder, er fysisk inaktivitet, overvægt og rygning årsagen til, at flere og flere danskere døjer med lændesmerter, men der er håb for at komme smerterne til livs.

Problemer med lænden er en decideret folkesygdom, men nye tal viser, at flere og flere kvinder bliver ramt. Det fastslår professor og forskningsleder Jan Hartvigsen, der netop har medvirket i et omfattende og verdensomspændende forskningsstudie om lændesmerter.