27. dec. 2022

Nu har Kamilla tabt 35 kilo

Frygten for at blive alvorligt syg og dø af coronavirus på grund af sin vægt blev en øjenåbner for Kamilla Møller Rasmussen under nedlukningen. Men modsat de andre gange hun har forsøgt at tabe sig, greb hun det helt anderledes an denne gang