Sundhed ... 7. aug. 2022 kl. 14:27 Gem artikel Gemt artikel

Ny dansk forskning: Sådan mindsker du alderdoms-skavanker

Ny forskning viser, at en bestemt træningsform kan forbedre livskvaliteten for ældre. Derfor har Ekstra Bladet talt med en af forskerne bag den nye opdagelse, som her vil give et par gode tips til, hvordan man som ældre kommer bedst i gang