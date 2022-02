Sundhed ... 23. feb. 2022 kl. 10:41 Gem artikel Gemt artikel

Ny forskning: Populært kosttilskud kan give hjerteflimmer

I løbet af det seneste årti har flere undersøgelser afkræftet, at omega-3 reducerer risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde. Nu viser international forskning også, at kosttilskudet kan øge risikoen for hjerteflimmer. Hjerteforsker kalder det foruroligende