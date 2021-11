Ny rapport afslører: Læger overser stor dræbersygdom

Tusinder lades i stikken: De praktiserende læger lever ikke op til målet om at opspore langt flere af de 200.000, der endnu ikke ved, de har livstruende lungesygdom

Hvert år får omkring 10.000 danskere stillet diagnosen KOL. Men op mod 200.000 har den frygtede lungesygdom uden at vide det. Det er fatalt, fordi det er afgørende for sygdommens forløb at få den konstateret hurtigst muligt, da den langsomt ødelægger lungevævet - og forebyggelse og behandling kan bremse udviklingen.