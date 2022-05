Ny viden om store muskler

Det giver ikke større muskler at variere sin træning, som det har ellers været overbevisningen hos de fleste

Hvis du nogensinde har fået professionel hjælp til at bygge dine muskler større, har du sikkert lært at variere din træning og skiftevis løfte let og tungt og i korte eller lange intervaller.

Men med den metode får du ikke større muskler. Du opbygger derimod styrke. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet. Her har danskere gennemgået otte studier med i alt mere end 1200 mennesker.

- Studiet slår fast, at periodisering af styrketræning har en fremmende effekt på udviklingen af styrke, men ikke på muskelmassen. Hvis man gerne vil være stærkere, er det altså vigtigt at variere sin træning,siger Jesper Lundbye-Jensen, lektor på KU og en af forfatterne bag studiet.

Hvordan den skiftende træning kan øge styrken i musklerne uden at øge deres størrelse har forskerne også en sandsynlig forklaring på.

- Når folk bliver stærkere af varieret træning sammenlignet med en ikke-varieret træning, hænger det sandsynligvis sammen med, at styrketræning også træner nervesystemet og dermed både vores koordinationsevne og vores evne til at aktivere musklerne maksimalt, forklarer Jesper Lundbye-Jensen.

Store muskler koster kræfter

Ifølge de danske forskere viste studiet, at der er forskel på udbyttet af den varierede træning alt efter, om man er utrænet eller om man træner jævnligt og allerede har stor muskelstyrke. Hvor de trænede fik mest effekt ved at skifte både vægt og antal øvelser ud hver uge, fik de mindste trænede samme gevinst, uanset om de skiftede dagligt eller ugentligt.

- Variation i belastning og antal gentagelser ved styrketræning kan være fordelagtigt, hvis man er interesseret i at blive stærkere, og variationen nok bør forekomme oftere, når man er trænet, end når man er utrænet, siger Lukas Moesgaard, der også er forfatter til studiet.

Træner man ikke udelukkende for styrke, men også for at få større muskler, er det en anden tilgang man skal anlægge til sin træning. Så skal der gås til stålet, og der skal lægges kræfter i både tidsforbruget og energien brugt.

- Forskningen tyder på, at styrketræning især påvirker muskelvækst, når man træner musklerne til udmattelse, og som tommelfingerregel fører en større træningsmængde til større muskeltilvækst, forklarer Lukas Moesgaard.

