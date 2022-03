Ekstra Bladet

Du ved sikkert allerede, at der findes et utal af fordele ved at løbe - heriblandt øget udholdenhed og stærkere muskler og knogler. Men et nyt studie peger nu på, at fordelene også strækker sig udover de rent fysiske - og så skal der tilmed ikke særlig meget til, før effekten sætter ind.