Ny forskning viser, at to personlighedstræk giver øget risiko for ændringer i hjernen, som forbindes med Alzheimers sygdom

Omkring 89.000 danskere lever i dag med Alzheimers sygdom eller andre former for demens, viser tal fra Nationalt Videnscenter for Demens. Og det tal ventes at stige brat.