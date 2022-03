Otte tegn: Sådan spotter du, om din partner har adhd

Manglende evne til at bevare fokus på en opgave og fuld skrue på spontaniteten er blandt symptomerne på adhd hos voksne. Mange er aldrig blevet diagnosticeret

Er din partner sjusket og ude af stand til at koncentrere sig? Elsker du energien, men hader, at I aldrig kan planlægge frem i tiden? Så kan det være tegn på, at du er sammen med en person, der har adhd.