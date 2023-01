Overlæge: Sådan undgår du denne undervurderede lidelse

Halsbrand kan være så smertefuldt, at det hæmmer dit sociale liv - læs her, hvordan du undgår det pinefulde maveproblem

Halsbrand er bestemt ikke til at spøge med. Følelsen af, at det brænder og svier bag brystbenet, kan være så voldsom, at det hæmmer voksne menneskers livskvalitet. Heldigvis kan du gøre en del for at undgå den smertefulde tilstand. Det forklarer overlæge og professor ved privathospitalet Aleris Peter Funch-Jensen.