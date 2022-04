Sundhed ... 27. apr. 2022 kl. 10:28 Gem artikel Gemt artikel

Overspiser du? Sådan kommer du ud af det

Omkring 50.000 danskere lider af tvangsoverspisning. De har svært ved at holde igen, når der er lækre sager på bordet og bliver du ved med at spise, selvom de ender med at få det dårligt - få her de afgørende tricks til at komme ud af det