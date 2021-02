Overvejer du det også? Sådan fungerer keto

Med keto-kost omstiller du kroppen til at forbrænde fedt i stedet for kulhydrater. Det kan både føre til vægttab og øget mentalt overskud

Keto handler om at skrue kraftigt ned for indtaget af kulhydrater og op for fedtindtaget.

Når man spiser ketogen kost, indtager man altså ofte mere fedt end sædvanligt, men alligevel opnår mange store vægttab med diæten.