Pas på: Myg kan forårsage epidemier i Danmark

Ekstra Bladet

Vi har i Danmark været heldige ikke at være plaget af myggebårne sygdomme i mange år. Det skyldes blandt andet vores relativt kolde klima. Men det kan der snart blive lavet om på, advarer forskere.

Eftersom vi får et varmere klima og hyppigere skybrud, får de myggebårne sygdomme bedre betingelser for at sprede sig her i landet.