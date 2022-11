Sundhed ... 9. nov. 2022 kl. 07:16 Gem artikel Gemt artikel

Pigmentpletter: Det kan du gøre

Rigtig mange mennesker får i løbet af deres liv de såkaldte ‘pigmentpletter’ i huden. For nogle er det lig med skønhed, mens det for andre er en generende uregelmæssighed, der bare skal væk hurtigst muligt. Overlæge Emil Henningsen fortæller her, hvad du kan gøre ved dem