Plejere slog sten-saks-papir om handicappet

6 tip til hjælperen



Foto: Ditte Valente



At tage sig af mennesker, der har så meget brug for hjælp, er en meget vanskelig opgave, der ofte bliver undervurderet. Selvom man er meget hjemmevant i faget har man ind imellem brug for at tale om det - for at blive mindet om, hvor skrøbeligt et menneske, der har meget brug hjælp, kan være

1. Du skal altid inddrage den, du hjælper - hele tiden! Det er et samarbejde.

2. Tal om tingene på en værdig måde. F.eks i stedet for at sige, at 'skifte ble', så sig 'skifte underbukser'.

3. Tal altid direkte til personen. Hav altid dit ansigt vendt mod den, der skal modtage plejen, når du taler. Tal aldrig bag ryggen - eller sammen med en evt. anden plejer, mens du hjælper en person.

4. Der er ingen undskyldning for at behandle den, man skal hjælpe, på en hurtig, overfladisk og dermed grov måde. Man tror måske, man er mere effektivt på den måde, men det er man ikke - tværtimod. Man skal altid tage udgangspunkt i præcist det menneske, man har foran sig lige nu.

5. Det er godt at sige, hvad du gør. F.eks at 'nu tager jeg din arm og lægger den over din mave' eller 'jeg flytter lige din fod til venstre' o.s.v. Også hvis personen er lam. For personen kan altid mærke dit nærvær - og dermed føle sig set som menneske og ikke som en 'ting', der bare bare skal ordnes.

6. Lav ikke 'sjov' med den, du hjælper. Hvis du vælger at gøre det, skal du have en helt særlig god kontakt til den, du hjælper. Og gør det aldrig med en kollega bag ryggen på den, I hjælper.

Kilde: Cand.psych Eva Hultengren