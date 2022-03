Sundhed ... 3. mar. 2022 kl. 10:06 Gem artikel Gemt artikel

Pludselig kunne Christina ikke gå: Lægerne aner ikke, hvad hun fejler

Inden for 24 timer mistede 34-årige Christina Lybker evnen til at gå og stå – og i morgen kan det se endnu værre ud for kvinden uden diagnose