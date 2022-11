Sundhed ... 26. nov. 2022 kl. 11:00 Gem artikel Gemt artikel

Prøvet alt? Nu er det slut med hår på ryggen

De sidste par år har flere og flere danske mænd fået øjnene op for, at man ikke behøver at leve med uønsket hårvækst på kroppen, og permanent hårfjerning egner sig rigtig godt til de steder, man ikke selv kan nå med skraberen