Psykologen: Forstå og håndter din vrede

Vrede kan have store sociale konsekvenser for dig. Her får du tre trin til, hvordan du bedre håndterer din vrede

Mister du besindelsen over for dine børn eller din partner? Eller sender du lidt for ofte fingeren til andre trafikanter? Der er gode råd at hente for at komme den ukontrollerede vrede i forkøbet.