Prostatakræft er den mest udbredte kræftform blandt danske mænd, og sygdommen giver sjældent symptomer på et tidligt stadie. Når symptomerne opstår, er det derfor vigtigt at reagere hurtigt

Hvert år bliver cirka 4500 danske mænd diagnosticeret med prostatakræft - og endnu flere går formentlig rundt med sygdommen uden at vide det. Det skyldes, at symptomerne på sygdommen, der er den mest hyppige kræftform hos mænd, først viser sig sent i forløbet.