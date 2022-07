Alt for mange danskere går for længe med ubehandlet psoriasis eller i ineffektiv behandling. Men der er flere grunde til at få den rette behandling i tide, lyder opfordringen fra Psoriasisforeningen

Ekstra Bladet

Kløe, svie, tør og sprækket hud samt sår og smerter. Det er nogle af de klassiske symptomerne ved hudsygdommen psoriasis, som cirka hver tyvende dansker rammes af.

Ifølge Psoriasisforeningen, der arbejder på at udbrede kendskabet og forbedre vilkårene for mennesker med sygdommen, ser mange danskere typisk et psoriasisudbrud an, hvis de for eksempel ikke har fået diagnosen endnu og forsøger at behandle selv.