Sundhed ... 3. feb. 2022 kl. 12:50

Rebeccas ansigt misdannet som spæd: Nu skal jeg under kniven

22-årige Rebecca modtog kort efter fødslen heftig strålebehandling for at komme en medfødt cancer i øjnene til livs. Hun glæder sig til at få 'ordnet' det meste af sit ansigt senere i denne måned - men er også lidt nervøs