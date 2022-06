Ekstra Bladet

- Der oplyses meget lidt om det, så de færreste ved det. Men det er virkelig imponerende, hvor mange fordele der er ved at spise dem.

Sådan siger læge Tobias Schmidt Hansen, når talen falder på nødder og frø. Han har undersøgt oceaner af forskning om de små vidundere, og der viste sig at være så meget at sige om dem, at han nu har skrevet en bog med det mundrette navn 'Nødder og frø'.