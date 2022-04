Sådan cykler du dig let til et stærkt hjerte

Vil du reducere risikoen for at blive ramt af hjerte-kar-sygdomme? Ifølge et nyt studie kan cyklen hjælpe dig nemt på vej

Ekstra Bladet

Én cykeltur om ugen mindsker risikoen for hjertesygdom. Et nyt studie fra Norges Idrætshøjskole viser, at du får et betydeligt udbytte af at tage bare én cykeltur om ugen - og det er ikke kun hjertet, der høster fordele.