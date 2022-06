Sådan får du mest ud af hovedpinepiller

De fleste tyer til smertestillende medicin, når hovedet dunker, men pas på: Et stort forbrug af hovedpinepiller kan faktisk forårsage en anden type hovedpine. Få ekspertens råd til, hvordan du bedst tager hovedpinepiller uden at komme galt afsted

En af de hyppigste årsager til, at danskerne sygemelder sig, er hovedpine. For at få hovedpinen til at gå væk hurtigst muligt tager de fleste en hovedpinepille eller to, men hvis du ofte har fat i Panodilerne, kan du risikere at blive ramt af en helt anden type hovedpine.

Det fortæller læge og ph.d. Louise Ninett Carlsen fra Dansk Hovedpinecenter, som Ekstra Bladet har allieret sig med.