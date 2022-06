Mange mænd taber håret, og det kan påvirke selvbilledet helt utrolig meget. Men med en hårtransplantation er det muligt at genvinde hårpragten

At kræfterne sidder i håret, er en fortælling, der stammer helt tilbage fra Bibelen med Samson, der mister al sin styrke, da han får raget sit hår af. Måske er det en af grundene til, at især mænd oplever en svækket selvtillid, når hårgrænsen begynder at vige.

Cirka hver femte mand i 20-års alderen oplever hårtab, mens det gælder for hele 60 procent af de 60-årige.