Sådan håndterer du dit barns sociale angst

Det kan være enormt svært at være forældre til et barn med social angst. Psykolog og professor i klinisk børnepsykologi Mikael Thastum giver råd til, hvad du som forælder kan gøre

Ekstra Bladet

Både børn og unge og kan have svært ved at være sammen med andre mennesker i sociale sammenhænge, og det er helt normalt i små doser. Men for nogle starter det allerede i barndommen, og kan blive så invaliderende uden den rette hjælp, at der er tale om sygdommen ‘social angst’.

Hjernens alarmberedskab