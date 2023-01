Sundhed ... 1. jan. 2023 kl. 16:01 Gem artikel Gemt artikel

Sådan lever du længere og bedre: Giv hjertet nyt liv

Hjertet er en muskel, der kan trænes på samme måde som kroppens øvrige muskler. Den gode nyheder er, at du ikke behøver at blive ultramaratonløber for at få et sundere hjerte. Lidt har nemlig også ret