Sundhed ... 17. maj. 2023 kl. 18:01 Gem artikel Gemt artikel

Sådan mindsker du dine smerter under fødslen

Det er ingen hemmelighed, at det gør ondt at føde. Smerterne skyldes veer, men i modsætning til andre smerter er de forbundet med noget positivt. Der er dog flere forskellige ting, man kan gøre for at mindske pinen under fødslen