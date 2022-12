Nogle kvinders kønslæber kan være så store, at de fysisk generer dem, når de cykler eller har sex. Der kan det være nødvendigt med en operation, der forkorter kønslæberne. Læs her, hvordan det foregår - og se før- og efterbilleder

Kun i Ekstra Bladet

Mange kvinder tænker måske slet ikke på deres indre kønslæber til dagligt. Nogle synes måske, at de ikke er så pæne forneden, som de ville ønske - men hvor det ikke er et fysisk problem for dem. Men så er der de sjældne tilfælde, hvor kønslæberne er meget store og påvirker hverdagen. Herlev Hospital er et af de få offentlige hospitaler i Danmark, hvor man kan få opereret sine indre kønslæber mindre for de patienter, hvor det er et stort problem.