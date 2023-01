Sådan slipper du af med dobbelthagen

Er du træt af at have lidt for meget fylde på halsen? Flere kirurgiske indgreb kan hjælpe dig til at få bugt med dobbelthagen

Mange danskere går rundt med en lille dobbelthage. For de fleste er den ikke en anledning til store bekymringer, men for nogle mennesker er den et virkelig ømt punkt. Sådan behøver det dog ikke at være. Især for én bestemt gruppe er det forholdsvist simpelt at slippe af med dobbelthagen, forklarer speciallæge i plastikkirurgi Ole Momsen.