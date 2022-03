Sådan smed han sin blodtryksmedicin

Da Michael Winther-Rasmussen fik konstateret for højt blodtryk, gav lægen ham piller for det. Men de gav grimme bivirkninger, så han tog sagen i egen hånd - med små ændringer i hverdagen har han nu smidt medicinen

Det var egentlig ved et tilfælde, at det blev opdaget. Michael Winther-Rasmussen havde i mange år doneret blod, og ved en rutinemåling af hans blodtryk til en tapning i december 2018 blev det opdaget, at det var for højt.