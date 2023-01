Kun i Ekstra Bladet

Når tingene ramler, kan det være svært at finde et lyspunkt at navigere efter. For Pia Lindholt Brøndt Jørgensen blev kalorietællingen et redskab til at tage styringen tilbage over sin tilværelse, da alting sejlede, og hun stod midt i sit livs krise.

- At tælle kalorier blev min måde at holde begge fødder på jorden.