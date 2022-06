Ekstra Bladet

Neglebidning er en dårlig vane, som meget få mennesker ønsker at have. Det kan være en både pinlig og ulækker vane, men selvom du er så uheldig at have tillagt dig den, kan du sagtens komme af med den igen.

Stine Næsted er privatpraktiserende autoriseret psykolog med fokus på kognitiv terapi. Hun forklarer, at grundene er forskellige til, hvorfor folk bider negle.