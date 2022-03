Har din partner pludselig taget på, ligger der formentlig noget andet end sukkertrang bag. Her får du rådene til at få hul på snakken

Ekstra Bladet

Er du bekymret for din partners helbred, eller har du svært ved at finde lysten til sex, efter din ægtefælle har taget et betydeligt antal kilo på? Du skal ikke være bange for at tage snakken, men vær opmærksom på, at du formentlig selv udgør en del af problemet.