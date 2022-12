Følelsen af ensomhed rammer mange i livets efterår. Men det er vigtigt at være opmærksom, hvis man oplever sig selv som ensom. Studier viser nemlig, at ensomhed er lige så stor en dræber som rygning

Kun i Ekstra Bladet

Mister man sin ægtefælle, sine nære venner eller forlader arbejdsmarkedet, kan ensomheden hurtigt flytte ind. Det kan selvfølgelig være en naturlig del af en sorgproces, men tager ensomheden varigt bo og bliver et grundvilkår, gælder det om at være opmærksom og klar til at bede om hjælp.

Spørger man formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager, er ensomhed en sand dræber i seniorlivet.