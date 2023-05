Kun i Ekstra Bladet

Lykke, eufori og en altopslugende kærlighed til dit nyfødte barn kan på kort tid erstattes med overvældelse, angst, bekymring og følelsen af at være en dårlig mor.

Det er helt naturligt at have hormonelle rutsjeture og dage, hvor du som nybagt mor græder. Men hvordan ved du, om de sidstnævnte følelser i virkeligheden er tegn på, at du er en del af statistikken, som viser, at 10 til 15 procent af alle danske kvinder får en fødselsdepression, efter de har født deres barn?