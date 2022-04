Ekstra Bladet

Et brud i et parforhold bliver ofte forklaret med, ’vi er blevet mere venner', 'begæret er forsvundet' eller 'min partner har ikke længere lyst til sex' - her giver sexolog dig forklaringen på, hvorfor det handler om noget helt andet og guider dig til, hvad du kan gøre for at holde fast i kærligheden og tænde sexlysten igen.