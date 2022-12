Siden barnsben har 34-årige Sidsel Bagges vægt været én lang rutsjebanetur, men det var først, da hun blev alene med sin lille søn, at hun indså, at overvægten kunne gøre ham forældreløs

Mens mange andre vågnede op med dundrende tømmermænd på årets første dag, stod Sidsel Bagge op med en mission. For nu skulle det være slut, og hun var fast besluttet på, at denne gang skulle det lykkes at skifte livsbane og tabe sig for altid. Ikke et hurtigt quick fix, men en varig løsning.

- Min vægt har været et problem, så længe jeg kan huske, og jeg har prøvet samtlige kure i damebladene - selv kålkuren.