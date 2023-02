Kun i Ekstra Bladet

Da Sif Grønning Johansen var 19 år gammel, gik hun til lægen for at få hjælp. Hun vidste godt, at vægten var stukket af, for når hun trådte op på badevægten derhjemme, viste den bare en streg.

- Den gik ‘kun’ op til 150 kilo, og jeg vejede dengang 163 kilo. Jeg vidste godt, det var meget, men ikke hvor meget, så jeg fik et chok, husker Sif Grønning Johansen, der i dag er 32 år gammel.