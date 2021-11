Mette Nielsens badevægt viste 127 kilo, da hun efter tre måneders mental forberedelse tog fat på at smide de mange overflødige kilo på rekordtid

Julen og julefrokosterne er lige om hjørnet, og mange af os ville ikke tage skade af at smide et par kilo, før det går løs. Mette Nielsen, som du kan møde herunder, har ikke blot smidt et par kilo - hun har tabt hele 44 af slagsen på blot seks måneder.