Det er ikke kun antallet af timer i sengen om natten, der afgør, om du er udhvilet. Her får du 18 gode råd til en bedre nattesøvn

Et nyt studie viser, hvordan du kan få fordelene ved en god nats søvn - uden at sove længere om natten. Læs om studiet og få 18 gode råd til en bedre nattesøvn her: