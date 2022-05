Via omveje på gåben frem og tilbage fra jobbet har 50-årige Sonnie Eis indtil videre tabt mere end 20 kilo

På Teknisk Skole i Sønderborg, hvor Sonnie Eis arbejder som it-underviser, er der altid lækker kage i kantinen.

Men det er kun de dage - måske et par gange om måneden - hvor der serveres napoleonshatte, at han slår til. En 'man skal jo heller ikke være alt for fantatisk'-aftale, Sonnie Eis har lavet med sig selv.