To operationer for egen regning og masser af smerter var konsekvenserne for Mikael Olsen, der som ung sprøjtede olie ind i sin overkrop

52 centimeter var omkredsen på hver af Mikael Olsens arme. En hel del af det var muskler - resten var paraffinolie.

Den 44-årige nordjyde har siden 2017 kæmpet en kamp for at få olien ud af sin krop. Det var nemlig i 2017 - næsten ti år efter at han sprøjtede knap to liter af den tyktflydende olie ind i sine biceps, triceps og skuldre - at smerterne og ubehaget for alvor begyndte at vise sig.