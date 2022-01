Stadig plaget ti måneder efter vaccinen

Fra ubesværet at løbe lange ture flere gange om ugen til at blive forpustet af at gå i bad. Sådan var virkeligheden for 49-årige Elisabeth af Ugglas fra Nordsjælland, da hun nogle dage efter at have taget imod første stik af AstraZeneca-vaccinen mod covid-19 måtte indse, at de voldsomme symptomer ikke forsvandt.