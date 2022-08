Sundhed ... 28. aug. 2022 kl. 20:09 Gem artikel Gemt artikel

Supersimpelt træningsprogram: Træn hele kroppen på 20 minutter

Personlig træner Per Nielsen giver her sit bedste træningsprogram til dig, der gerne vil hele kroppen rundt hurtigt og nemt. Med kun fem øvelser når du hele kroppen rundt uden at skulle i fitnesscenter