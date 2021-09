Op mod fem procent af befolkningen lever med overdreven svedproduktion. Men selv hvis du lever med en normal mængde sved, er der noget, du kan gøre for at mindske generne

Store svedplamager under armene og plaskvåde håndflader er hverdag for mange, men det betyder ikke, at du ikke kan gøre noget ved det. Her kan du læse om alle dine muligheder.