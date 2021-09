Sundhed ... 15. sep. 2021 kl. 17:27

Symptomer du ikke må overse: Sådan opdager du modermærkekræft

Omkring 2500 danskere får hvert år konstateret modermærkekræft. Chancerne for at overleve er store, særligt hvis det opdages tidligt. Her kan du læse, hvordan du tjekker efter