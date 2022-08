Sundhed ... 15. aug. 2022 kl. 08:27 Gem artikel Gemt artikel

Tabte 40 kilo ved at gå

Bianca Petersen fik sig et wakeupcall hos lægen og besluttede sig for at ændre sin livsstil. Derfor genfandt hun sin passion for vandring. I dag har hun gået en million skridt på en måned, har tabt 40 kilo og fået ro i sjælen